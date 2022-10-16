دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد

16/ 10/ 2022 وخلال اليومين القادمين.

إعتدال في درجات الحرارة علي أغلب مناطق ليبيا حيت تكون ضمن معدلاتها وتتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 25 – 29 )مْ ، ولاتتجاوز ( 20 )مْ على الجبل الأخضر ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين( 28 – 32 )مْ .

و تبقي السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الشمال خاصةً المناطق الممتدة من (الخليج – بنغازي – المرج حتى أقصى الساحل الشرقي ) يتخللها سقوط أمطار خفيفة , وتشمل من يوم الغد بعض مناطق الشمال الغربي.

والله اعلم.