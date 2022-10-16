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أعلنت مديرية أمن #طرابلس، عن أطفال متواجدين بمركز شرطة #غوط_الشعال بعد ان رافقو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت مديرية أمن #طرابلس، عن أطفال متواجدين بمركز شرطة #غوط_الشعال بعد ان رافقوا والدتهم المسماة “هناء حسين بركة” الى مستشفى شارع الزاوية قسم الامراض السارية ودخلت على اثر مرضها في “غيبوبة” بالعناية الفائقة ليلة الامس وفي هذا الصباح فارقت الحياة سائلين الله عز وجل ان يغفر لها ويرحمها والاطفال هم كل من “رغد” “رهف” “نور العيون” “شاهين” الذين اصبحوا لوحدهم بدون مأوى

ونوه المكتب الإعلامي بمديرية أمن طرابلس لكل من يتعرف على الأطفال أخطار ذويهم بتواجدهم بمركز شرطة غوط الشعال والتواصل مع السيد رئيس المركز اللواء/ مفتاح الولوال .

#السبق

2022-10-16 13:25:30

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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