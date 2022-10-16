صور | عماد الطرابلسي يستلم مهامه رسميا كوكيل عام لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة. (وزارة الداخلية) #ليبيا #المرصد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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