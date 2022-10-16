صور| #الدبيبة يستقبل المبعوث الأممي الجديد، #عبدالله_باثيلي، بمقر رئاسة الوزراء في #طرابلس.

ــ منصة #حكومتنا: الدبيبة أكد دعم الحكومة للمهام المناطة بها، من أجل تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات في #ليبيا.

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