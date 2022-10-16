رحبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، بتسلم المبعوث ا

رحبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، بتسلم المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي مهامه رسميا في ليبيا، وقالت إنها تتطلع للتعاون والعمل مع البعثة الأممية، وأكدت الحكومة حرصها على سلمية التداول على السلطة وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة بإشراف أممي لضمان سلامة وشرعية العملية الانتخابية وفق تعبيرها.

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