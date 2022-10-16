عضو هيئة صياغة مشروع الدستور ضو #المنصوري: تم تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد تعد

عضو هيئة صياغة مشروع الدستور ضو #المنصوري: تم تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد تعديلات #النواب إلى أجل غير مسمى دون إبداء أسباب.

– #الدائرة_الدستورية بالمحكمة العليا لم تجتمع للنظر في الطعن المقدم ضد التعديل الدستوري الـ12 الصادر عن نواب طبرق.

– أرجح أن تكون الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد أقفلت بطريقة غير مباشرة.

– جميع القرارات والتعديلات الدستورية التي أجراها نواب #طبرق منذ التعديل الدستوري السابع مطعون فيها من قبل أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور وآخرين. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-16 16:59:48

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