عضو هيئة صياغة مشروع الدستور ضو #المنصوري: تم تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد تعد

عضو هيئة صياغة مشروع الدستور ضو #المنصوري: تم تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد تعديلات #النواب إلى أجل غير مسمى دون إبداء أسباب.
– #الدائرة_الدستورية بالمحكمة العليا لم تجتمع للنظر في الطعن المقدم ضد التعديل الدستوري الـ12 الصادر عن نواب طبرق.
– أرجح أن تكون الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد أقفلت بطريقة غير مباشرة.
– جميع القرارات والتعديلات الدستورية التي أجراها نواب #طبرق منذ التعديل الدستوري السابع مطعون فيها من قبل أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور وآخرين. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-10-16 16:59:48
1665939588
أضف تعليقـك