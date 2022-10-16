في فضيحة جديدة لـ #ليبيا.. مطار #معيتيقة وقاعدة #الوطية “ملكية تُركية” على جوجل.

ــ محرك البحث الشهير “جوجل” يغير اسم مطار معيتيقة الدولي، وقاعدة الوطية.

ــ “جوجل” غيّر اسم مطار #معيتيقة الدولي، إلى مطار معيتيقة التركي الدولي، وقاعدة الوطية، إلى قاعدة الوطية العسكرية التركية.

ــ مطار معيتيقة، تحول خلال السنوات الأخيرة إلى جسر تركي لهبوط وإقلاع الطائرات العسكرية التركية.

ــ قاعدة الوطية تم تسليمها لوزارة دفاع #تركيا، وبها معسكرات وقواعد عسكرية تركية. #السبق







2022-10-16 18:03:38

1665943418