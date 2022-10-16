انفوجرافيك_المرصد | التايمز البريطانية تكشف كواليس زيارة باشاآغا في يونيو الماض

#انفوجرافيك_المرصد | التايمز البريطانية تكشف كواليس زيارة باشاآغا في يونيو الماضي إلى #لندن : مدير مكتب رئيسة الوزراء حاليًا كان يعمل لصالحه وقتها بمقابل مالي و تنحى الآن عن كل مايخص #ليبيا .
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ليبيا مباشر
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