انفوجرافيك_المرصد | التايمز البريطانية تكشف كواليس زيارة باشاآغا في يونيو الماض

#انفوجرافيك_المرصد | التايمز البريطانية تكشف كواليس زيارة باشاآغا في يونيو الماضي إلى #لندن : مدير مكتب رئيسة الوزراء حاليًا كان يعمل لصالحه وقتها بمقابل مالي و تنحى الآن عن كل مايخص #ليبيا .