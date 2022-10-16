صحيفة العرب اللندنية: #مصر مضطرة إلى سحب عدم اعترافها بحكومة #الدبيبة ورحيل شكري المرتقب سيكون هو المدخل.

ــ #القاهرة تسعى لتطويق مواقفها المتصلبة ضد حكومة الدبيبة بسبب بداية عمل باثيلي ونزوله في #طرابلس.

ــ وصول باثيلي لطرابلس تزامن مع مؤشرات على تعامل إقليمي ودولي مع بقاء الدبيبة.

ــ بقاء الدبيبة هو وضع يقلل من حجم الدور المصري في ملف تعتبره جزءا من أمنها القومي.

ـــ الأمم المتحدة لم تستجب لنداء وزير الخارجية المصري بتبني موقف واضح من حكومة الدبيبة.

ــ الرد الأممي على مصر جاء ضمنيا من خلال إرسال باثيلي إلى ليبيا والتعامل بطريقة الأمر الواقع في اتجاه إجراء الانتخابات.

ــ الرسالة وصلت القاهرة وعليها إما أن تختار بين التمسك بموقفها من عدم الاعتراف بحكومة الدبيبة أو التعامل مع موقف باثيلي.

ــ لن تستطيع القاهرة تحمل رفاهية تهميش الدبيبة الذي تتعامل معه الأمم المتحدة وقطاع كبير في المجتمع الدولي.

ــ القاهرة ستخشى تقويض دورها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد حديثا حول الانتخابات المعنية بها مصر بعد استضافتها العديد من اجتماعات اللجنة الدستورية ووضع الضوابط المناسبة لها

ــ لذلك قد تكون مصر مضطرة إلى سحب عدم اعترافها به حرصا على مركزية دورها.

ــ المواقف المصرية تميل إلى الانفتاح على جميع القوى الليبية، بمن فيها الإخواني خالد المشري.

ــ مرونة مصر ساعدتها على تذويب الفجوة مع قوى عدة، وجاء موقفها السلبي من الدبيبة مفاجئا فرضته تطمينات تلقتها بانتهاء دوره.

ــ مصر كانت تحاول تعبيد الطريق أمام فتحي باشاغا وحكومته التي منحها مجلس النواب الليبي غطاء شرعيا.

ــ القاهرة تمسكت بباشاغا وكان يمكنها أن تسير على خطوط متوازية كما فعلت من قبل وفي محطات مختلفة.

ــ القاهرة استعجلت عندما صرحت علنا بأن الدبيبة فقد شرعيته السياسية دون أن تترك لنفسها نافذة للتراجع.

ــ القاهرة كأنها كانت واثقة من أن سيناريو عزله سوف يصل إلى منتهاه.

ــ الثقة التي تصرفت بها القاهرة أوحت أن أيام الدبيبة باتت معدودة، إلا أن التطورات اللاحقة منحته أفضلية للبقاء في منصبه.

ــ الدبيبة حاول أن يضفي دسما على حكومته بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع تركيا أكدت أنه يملك حليفا قويا مستعدا لمساعدته في مواجهة القاهرة.

ــ القاهرة ردت بحزم على هذه الخطوة وهي تعتقد أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، يمكن أن ينزعج من مذكرة التفاهم بين أنقرة والدبيبة.

ــ باثيلي يواجه صعوبات كبيرة ربما تقود إلى إخفاقه في مهمته السياسية.

ــ إلى حين أن تتكشف معالم النجاح أو الفشل هناك فترة زمنية سوف يستغرقها ويصعب أن تظل مصر بعيدة عن التفاعلات المتلاحقة فيها.

ــ مصر لا تزال رقما يحظى بجاذبية واشنطن في معادلة ليبيا، ولن تتخلى عن دورها بحكم ما تملكه من أرواق متراكمة.

ــ تفعيل هذه الأوراق بعيدا عن التواصل مع حكومة الدبيبة سيؤدي إلى حصر علاقة مصر في شرق ليبيا.

ــ عزوف القاهرة عن التعامل مع الدبيبة بسبب انتهاء شرعيته يعيد إلى الأذهان موقفها السلبي من حكومة السراج.

ــ ابتعاد مصر عن السراج دفعه للاتجاه بقوة نحو تركيا كملاذ آمن ، وهو ما ساعد على تمددها واختراقها الكبير لليبيا.

ــ التمادي في مقاطعة الدبيبة سيدفعه كثيرا نحو تركيا، والتي بدأت تظهر على تصرفاتها ملامح مناوشات سياسية مع مصر.

ــ تركيا يمكنها توظيف علاقتها القوية بحكومة الدبيبة في مزيد من التمترس والتغول، بما يخصم من الرصيد السياسي والأمني والاقتصادي لمصر في طرابلس.

ــ يصعب أن تتمكن القاهرة من التفاعل بمرونة عالية مع الأزمة وسط تمسكها بعدم شرعية الدبيبة. #السبق

2022-10-16 16:57:50

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