صور | المنقوش توقع مع نظيرها الصربي نيكولا سيلاكوفيتش مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية لإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية ، خلال زيارتها الى #صربيا لبحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم و الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الصربية في #طرابلس . (وزارة الخارجية) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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