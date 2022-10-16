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صور | المنقوش توقع مع نظيرها الصربي نيكولا سيلاكوفيتش مذكرة تعاون بين الأكاديمية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المنقوش توقع مع نظيرها الصربي نيكولا سيلاكوفيتش مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية لإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية ، خلال زيارتها الى #صربيا لبحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم و الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الصربية في #طرابلس . (وزارة الخارجية) #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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