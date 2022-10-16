صور | المنقوش توقع مع نظيرها الصربي نيكولا سيلاكوفيتش مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية لإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية ، خلال زيارتها الى #صربيا لبحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم و الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الصربية في #طرابلس . (وزارة الخارجية) #ليبيا #المرصد







