بالصور.. نجلاء #المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية والوفد ال

بالصور.. نجلاء #المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية والوفد المرافق لها تصل #صربيا في زيارة عمل رسمية كأول زيارة لوزير خارجية ليبي بعد حوالي عقد ونصف؛ حيث كان في استقبالها وزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا #سيلاكوفيتش.

المنقوش عقدت اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الصربي ناقشا خلاله الاستعدادات لإعادة افتتاح سفارة صربيا المعتمدة لدى ليبيا والمقيمة حالياً في #تونس، لمباشرة مهام عملها من العاصمة #طرابلس.

المنقوش عقدت مع نظيرها الصربي مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية؛ من أجل إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، بالإضافة إلى إعداد كوادر دبلوماسية تكون مؤهلة علمياً وعملياً، فضلاً عن بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم.

من جانبه أكد وزير خارجية صربيا دعم بلاده لجهود حكومة #الدبيبة في فرض الأمن والاستقرار؛ وصولاً إلى #انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية صحيحة؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي.

كما تم مناقشة سعي السفارة الليبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الصربية إعلان يوم للصداقة الليبية الصربية وفق أقدم وثيقة موجودة في أرشيف الدولتين، كما بحث الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة البلقان والدول الأخرى. #السبق (بيان)











2022-10-16 19:52:51

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