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أكدت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال دعم جهود الأمم المتحدة لدفع عملية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال دعم جهود الأمم المتحدة لدفع عملية سياسية شاملة ومستدامة في ليبيا تؤدي إلى انتخابات ناجحة، ورحبت هورندال في تغريدة لها بموقع تويتر بالمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي وأعربت عن تطلعها إلى العمل معه ودعم جهود الأمم المتحدة لدفع عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤدي إلى انتخابات ناجحة في ليبيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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