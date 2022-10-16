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صرحت وزارة العمل والتأهيل، بأن الوزارة تعتزم خلال المدة القريبة القادمة تنفيذ بر

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صرحت وزارة العمل والتأهيل، بأن الوزارة تعتزم خلال المدة القريبة القادمة تنفيذ برامج تدريبية تجريبية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، حيث تستهدف البرامج المجالات المهنية والتي ستكون عبر ورش ومختبرات التدريب الافتراضي التي تحاكي الواقع، ومبيناً بأن الوزارة تدرس استحداث تخصصات تدريبية جديدة تتوافق مع التكنولوجيا واحتياجات سوق العمل.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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