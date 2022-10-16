صرحت وزارة العمل والتأهيل، بأن الوزارة تعتزم خلال المدة القريبة القادمة تنفيذ بر

صرحت وزارة العمل والتأهيل، بأن الوزارة تعتزم خلال المدة القريبة القادمة تنفيذ برامج تدريبية تجريبية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، حيث تستهدف البرامج المجالات المهنية والتي ستكون عبر ورش ومختبرات التدريب الافتراضي التي تحاكي الواقع، ومبيناً بأن الوزارة تدرس استحداث تخصصات تدريبية جديدة تتوافق مع التكنولوجيا واحتياجات سوق العمل.

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