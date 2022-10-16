انفوجرافيك #المرصد | النائب العام يكشف عن نتائج عمله في أسبوع .. نهب للمال العام و اختلاسات بالجملة في السفارات و الشركات و المصارف . #ليبيا
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
بعد إصابتها بالسرطان وتغلبها عليه، عادت إكرام لحياتها الطبيعية، تبحث عن أحلامها
تم النشر منذُ 6 دقائق
#عاجل.. جلسة مرتقبة لـ #مجلس_الأمن الدولي بشأن #ليبيا الجمعة المُقبلة. #السبق
تم النشر منذُ 22 دقيقة
خبر | الدبيبة و باشاآغا يهنئان الأخضر بفوزه على عزام التنزاني و بترشحه للدور 32
تم النشر منذُ 53 دقيقة
تمكن نادي الأخضر من ضمان ورقة الترشح للدور 32 مكرر في كأس الكونفدرالية الإفريقية
تم النشر منذُ 59 دقيقة
أضف تعليقـك