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انفوجرافيك #المرصد | النائب العام يكشف عن نتائج عمله في أسبوع .. نهب للمال العام

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

انفوجرافيك #المرصد | النائب العام يكشف عن نتائج عمله في أسبوع .. نهب للمال العام و اختلاسات بالجملة في السفارات و الشركات و المصارف . #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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