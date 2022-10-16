#عاجل.. #النائب_العام يأمر بحبس مدير فرع مصرف المصرف التجاري الوطني – #العزيزية ومساعده والمكلف بمهام أمن الفرع وعدد من العاملين في المصرف احتياطيا وإحالتهم إلى #القضاء ورفع الدعوى العمومية عليهم لاختلاسهم 558 ألف دينار من 40 حساب تخص الزبائن.

النائب العام: المتهمون ارتكبوا جرائم فساد بالنفاذ غير المشروع إلى أربعين حساباً تخص زبائن في فرع المصرف التجاري الوطني – العزيزية؛ وإجراء عمليات مصرفية على تلك الحسابات تمثَّلت في صورتيْ: سحوبات نقدية باستعمال صكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن؛ وتحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.

النائب العام: المتهمون نَفَذوا إلى منظومة الحسابات وعمدوا إلى اختلاس خمسمائة وثـمانية وخمسين ألف دينار. #السبق

2022-10-17 00:41:05

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