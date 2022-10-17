عضو المجلس #الرئاسي موسى #الكوني: الرئيس #تبون هو الوحيد الذي يحاول أن يُنصف #لي

عضو المجلس #الرئاسي موسى #الكوني: الرئيس #تبون هو الوحيد الذي يحاول أن يُنصف #ليبيا دون التدخل في شؤونها الداخلية

– ليبيا تعول كثيرا على الرئيس تبون وكلها أمل في أن يتمكن من إيجاد مخرج للأزمة الليبية.

– الليبيون يعلمون أن الرئيس تبون يتحدث بشأن ليبيا ملتزمًا بالحياد ومواصلة دعم كافة الأطراف.

– متفائل بإنهاء حالة الانقسام في ليبيا وعلى المستوى الإقليمي والعربي على ضوء القمة العربية بالجزائر.

– نتطلع بتفاؤل لهذه القمة التي تقودها الجزائر ونأمل أن تسهم في حل الأزمات الليبية والصراعات الداخلية والخارجية.

– نأمل في أن يتمكن القادة في القمة العربية بالجزائر من تجاوز حالة الانقسام الذي يعرفه الموقف العربي حول الملف الليبي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-17 01:27:31

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