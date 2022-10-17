رئيس قائمة الهلال محمد علي الكشر :

– قائمة الهلال تحمل برنامج انتخابي شامل لكل الملفات الضرورية والحتمية التي تحتاج إلى معالجات جذرية.

– البلدية تعاني من نقص في الأماكن والكوادر والتقنيات الحديثة.

– القائمة ستعمل حال انتخابها على تحليل المشاكل بطرق علمية حديثة وحلها تباعا.

– قائمة الهلال تتجه إلى إعادة تفعيل المشاريع وضمان استكمالها من حلال التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة

– قائمة الهلال تسعى إلى تفعيل مشروع صيانة الطريق الرابط بين منطقة صلاح الدين وترهونة بطول أكثر من 80 كيلو مترا والذي تم التعاقج عليه مع الشركات المنفذة.

– من ضمن الخطط التي ستعمل قائمة الهلال على تنفيذها ربط المناطق بشبكة طرق محلية تخدم المواطنين.

– البلدية تعاني في عدة ملفات أبرزها ملفي التعليم و الصحة.

– ستعمل قائمة الهلال على تفعيل دور فروع المجلس البلدي، لذلك حرصنا من البداية على تنوع أعضاء القائمة من كل مناطق ترهونة.

– في ملف التعليم رصدنا معاناة البلدية قلة المدارس وعدم وجود رياض أطفال إضافة إلى عدم وجود مدرسين .

– أما في الصحة فـ لايوجد اهتمام بالملف الصحي في ظل إهمال واضح وتقصير من مؤسسات الدولة.

– ترهونة تعاني من سوء الإدارة ممن يتخذون القرار بالقوة .

– العنف أجبر العناصر التي تتمتع بالخبرة والكفاءة إلى اتخاذ خطوة للخلف حفاظا على حياتهم.

– نعدكم بكم ومعكم سنعمل حل كل المشكلات

– ملف الشباب والرياضة:

– تفعيل المجمع الرياضي وصيانة مرافقه الخدمية

– دعم النوادي الرياضة بالمناطق

– الاهتمام بالأنشطة المسرحية والمهرجنات الفنية والثقافية

– فتح مساحات وفضاءات إبداعية للشباب

– ملف البيئة:

– توفير سيارات لنقل اقمامة وشفط مياه الصرف الصحي

– العمل على إعادة تدوير القمامة

– إعادة تدوير مخرجات شبكات الصرف الصحي

– إنشاء منتزهات ببلدية ترهونة وفروعها

– زيادة المساحات الخضراء

– مكافحة الحشرات والقوارض

– عدم السماح بإقامة مصانع مضرة بالبيئة.

#ليبيا_24

2022-10-17 00:25:05

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