رئيس قائمة الهلال محمد علي الكشر :
– قائمة الهلال تحمل برنامج انتخابي شامل لكل الملفات الضرورية والحتمية التي تحتاج إلى معالجات جذرية.
– البلدية تعاني من نقص في الأماكن والكوادر والتقنيات الحديثة.
– القائمة ستعمل حال انتخابها على تحليل المشاكل بطرق علمية حديثة وحلها تباعا.
– قائمة الهلال تتجه إلى إعادة تفعيل المشاريع وضمان استكمالها من حلال التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
– قائمة الهلال تسعى إلى تفعيل مشروع صيانة الطريق الرابط بين منطقة صلاح الدين وترهونة بطول أكثر من 80 كيلو مترا والذي تم التعاقج عليه مع الشركات المنفذة.
– من ضمن الخطط التي ستعمل قائمة الهلال على تنفيذها ربط المناطق بشبكة طرق محلية تخدم المواطنين.
– البلدية تعاني في عدة ملفات أبرزها ملفي التعليم و الصحة.
– ستعمل قائمة الهلال على تفعيل دور فروع المجلس البلدي، لذلك حرصنا من البداية على تنوع أعضاء القائمة من كل مناطق ترهونة.
– في ملف التعليم رصدنا معاناة البلدية قلة المدارس وعدم وجود رياض أطفال إضافة إلى عدم وجود مدرسين .
– أما في الصحة فـ لايوجد اهتمام بالملف الصحي في ظل إهمال واضح وتقصير من مؤسسات الدولة.
– ترهونة تعاني من سوء الإدارة ممن يتخذون القرار بالقوة .
– العنف أجبر العناصر التي تتمتع بالخبرة والكفاءة إلى اتخاذ خطوة للخلف حفاظا على حياتهم.
– نعدكم بكم ومعكم سنعمل حل كل المشكلات
– ملف الشباب والرياضة:
– تفعيل المجمع الرياضي وصيانة مرافقه الخدمية
– دعم النوادي الرياضة بالمناطق
– الاهتمام بالأنشطة المسرحية والمهرجنات الفنية والثقافية
– فتح مساحات وفضاءات إبداعية للشباب
– ملف البيئة:
– توفير سيارات لنقل اقمامة وشفط مياه الصرف الصحي
– العمل على إعادة تدوير القمامة
– إعادة تدوير مخرجات شبكات الصرف الصحي
– إنشاء منتزهات ببلدية ترهونة وفروعها
– زيادة المساحات الخضراء
– مكافحة الحشرات والقوارض
– عدم السماح بإقامة مصانع مضرة بالبيئة.
#ليبيا_24
2022-10-17 00:25:05
1665966305
أضف تعليقـك