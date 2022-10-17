عضو #مجلس_النواب عبد المنعم #العرفي: الجلسة القادمة لمجلس النواب ستناقش دور #ا

عضو #مجلس_النواب عبد المنعم #العرفي:

الجلسة القادمة لمجلس النواب ستناقش دور #الحكومة_الليبية والأجهزة الرقابية دون استثناء.

يجب أن يمثل رؤساء #الأجهزة_الرقابية أمام مجلس النواب ويكشفوا حقيقة وتجاوزات وفساد #حكومة_الدبيبة.

#الدبيبة لن يرضخ لأي جهة رقابية ويريد التفرد بالسلطة والقرارات.

مصرين على استدعاء رئيس الحكومة الليبية فتحي #باشاغا لمناقشة مستجدات تشكيل لجنة مركزية لانتخابات البلدية، كذلك معرفة من خلال إحاطة رئيس الحكومة كيف ستتحصل على التمويل اللازم لتسيير أعمالها.

الموضوع الرئيس الذي سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب هو الاتفاقية التي وقعها ‎%‎الدبيبة مع #تركيا وتبعاتها.

مجلس النواب سيبحث هل #المبعوث_الأممي الجديد لليبيا سيبدأ من حيث انتهى من قبله، وما هي السياسة والخطوط التي سيتبعها وهل سيحدد مدة معينة للوصول إلى #انتخابات_برلمانية_ورئاسية.

سنطالب ‎#النائب_العام بالإفصاح عن أسماء الـ124 شخصية التي تم ذكرها في تقارير #الفساد، حتى يعرف #الشعب من هو الذي خان الأمانة وسرق قوته ورزقه.

#ليبيا_24

2022-10-17 12:02:34

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