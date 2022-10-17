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ناقش آمر المنطقة العسكرية الوسطى بالجيش الليبي عبدالله مسعود، مع جميع آمري الوحد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش آمر المنطقة العسكرية الوسطى بالجيش الليبي عبدالله مسعود، مع جميع آمري الوحدات العسكرية بالجفرة، المشاكل التي تواجه الوحدات العسكرية وكيفية معالجتها من أجل الرفع من مستوى أدائها حتى تتمكن من تأدية أعمالها وواجباتها بالشكل المطلوب.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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