ناقش آمر المنطقة العسكرية الوسطى بالجيش الليبي عبدالله مسعود، مع جميع آمري الوحد

ناقش آمر المنطقة العسكرية الوسطى بالجيش الليبي عبدالله مسعود، مع جميع آمري الوحدات العسكرية بالجفرة، المشاكل التي تواجه الوحدات العسكرية وكيفية معالجتها من أجل الرفع من مستوى أدائها حتى تتمكن من تأدية أعمالها وواجباتها بالشكل المطلوب.

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