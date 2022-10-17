نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (17/10/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (17/10/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني إلى بحري نشط على ساحل شحات تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة هده الليلة ويوم الغد على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت.

• الريح براني الى بحري ويكون باش يوم الغد على سرت ســـرعته ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.50) متر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الريح بحري الى براني على الساحل الممتد من راس لأنوف حتى شحات ويكون شرش على باقي الساحل سرعته ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل شحات.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر يصل إلى ما بين (2.50-3.00) متر على الساحل الممتد من شحات الى طبرق.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة لاضطراب البحر.