نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (17/10/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين (17/10/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح براني إلى بحري نشط على ساحل شحات تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة هده الليلة ويوم الغد على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت.
• الريح براني الى بحري ويكون باش يوم الغد على سرت ســـرعته ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.50) متر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الريح بحري الى براني على الساحل الممتد من راس لأنوف حتى شحات ويكون شرش على باقي الساحل سرعته ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر يصل إلى ما بين (2.50-3.00) متر على الساحل الممتد من شحات الى طبرق.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة لاضطراب البحر.
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