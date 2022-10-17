مكتب #النائب_العام: التحقيقات الأخيرة التي أجرتها النيابة والتي خرجت على إثرها أ

مكتب #النائب_العام: التحقيقات الأخيرة التي أجرتها النيابة والتي خرجت على إثرها أوامر الحبس في حق عدد من المسؤولين، استندت على تقارير للأجهزة الرقابية في البلاد.

– التحقيقات لم تشمل تقارير #ديوان_المحاسبة وهيئة #الرقابة_الإدارية التي صدرت قبل فترة قصيرة.

– ديوان المحاسبة لم يحل تقريره إلى مكتب النائب العام حتى الآن، على الرغم من مخاطبة الديوان ومطالبته بإرسال التقرير.

– التحقيقات في حادثة #صبراتة لا زالت مستمرة، ولا زالنا نتتبع خيوط الجريمة والتعرف على جميع من يقف وراء هذه الحادثة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-17 17:23:24

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