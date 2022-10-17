عضو مجلس #النواب #عبد_النبي_عبد_المولى: هناك استدعاء تم إرساله إلى رؤساء الأجهزة الرقابية لحضور جلسة الثلاثاء لمجلس النواب.

– ستتم مناقشة مخالفات حكومة #الدبيبة، إضافة إلى دراسة تقرير #ديوان_المحاسبة و #الهيئة_الرقابية والتعرف أكثر عن التقارير الصادرة من قبلهم، وما هي الضوابط والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم ضد المخالفين.

– الجلسة ستكون بحضور #فتحي_باشاغا وسيتم خلالها مناقشة تقسيم الخدمات والإجراءات الخاصة بكل المناطق إضافة إلى معرفة الحلول التي ستضعها الحكومة لحل المعضلات في كافة أرجاء البلاد.

– سيتم مناقشة الإمكانيات التي سيتم توفيرها من قبل الحكومة الليبية لبعض المناطق إضافة إلى وضع آليات لتوزيع تلك الإمكانيات عليها.

– ستتم مطالبة #مصرف_ليبيا_المركزي بتوزيع الموارد الليبية بالتساوي على المناطق.

– لن تتم مناقشة موضوع اتفاقية #تركيا التي تم توقيعها من قبل حكومة الدبيبة لعدم اعتراف البرلمان بهذه الحكومة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-17 16:55:25

1666025725