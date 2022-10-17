ناشد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، للمسا

ناشد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، للمساهمة الفعالة في إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمع المنفي مع وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، في العاصمة طرابلس حيث ناقشا المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية

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