#عاجل // المشير خليفة حفتر:
– #الجيش سيواصل مسيرته النضالية.
– لن تسقط #ليبيا ما دام في جيشها الوطني قلب ينبض وفي نفوس أبنائها إرادة لا تقهر وإصرار على مواجهة التحدي.
– قيادتنا تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات ولن نتردد في مساعدتها للعمل على إنقاذ #ليبيا
– نحن في مرحلة يجب فيها الاعتراف بفشل كل المسارات ولا مسار للنجاح إلا المسار الذي يصنعه الشعب.
لا حل إلا بانتفاض #الشعب ضد #العبث_السياسي الذي فاقم معاناته وضد المتربعين على #السلطة كأنها #ميراث لهم .
#ليبيا_24
2022-10-17 19:41:02
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