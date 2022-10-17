#عاجل // المشير خليفة حفتر:

– #الجيش سيواصل مسيرته النضالية.

– لن تسقط #ليبيا ما دام في جيشها الوطني قلب ينبض وفي نفوس أبنائها إرادة لا تقهر وإصرار على مواجهة التحدي.

– قيادتنا تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات ولن نتردد في مساعدتها للعمل على إنقاذ #ليبيا

– نحن في مرحلة يجب فيها الاعتراف بفشل كل المسارات ولا مسار للنجاح إلا المسار الذي يصنعه الشعب.

لا حل إلا بانتفاض #الشعب ضد #العبث_السياسي الذي فاقم معاناته وضد المتربعين على #السلطة كأنها #ميراث لهم .

#ليبيا_24

2022-10-17 19:41:02

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