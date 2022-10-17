أحالت النيابة العامة بمكتب النائب العام مدير فرع مصرف التجاري الوطني العزيزية وم

أحالت النيابة العامة بمكتب النائب العام مدير فرع مصرف التجاري الوطني العزيزية ومساعده إلى قسم التحقيقات، على خلفية اتهامات وجّهت للمسؤولين باختلاس 558 ألف دينار من 40 حساباً يخص زبائن المصرف، بعد القيام بسحوبات نقدية باستعمال صكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن، وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة من طرف المصرف.

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