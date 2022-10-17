المحلل الاقتصادي مصباح #العكاري: الإيرادات النفطية للدولة الليبية خلال العام الج

المحلل الاقتصادي مصباح #العكاري: الإيرادات النفطية للدولة الليبية خلال العام الجاري 2022 من المتوقع أن تصل إلى نحو 28 مليار دولار أي ما يعادل قرابة 137 مليار دينار.

– هذا التوقيت هو الأنسب لتعديل #سعر_الصرف. #السبق