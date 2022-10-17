انفوجرافيك #المرصد | داعيًا الشعب للانتفاض وتصدر المشهد .. المشير حفتر للطبقة ا

انفوجرافيك #المرصد | داعيًا الشعب للانتفاض وتصدر المشهد .. المشير حفتر للطبقة السياسية : دمرتوا المؤسسات وفساد حكمكم لم يعد يطاق … هذا أبرز ما جاء بكلمته اليوم في #سبها 👇🏻 . #ليبيا
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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