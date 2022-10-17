عضو مجلس #النواب عبد المنعم #العرفي: جلسة الغد ستكون لمناقشة مذكرة التفاهم والات

عضو مجلس #النواب عبد المنعم #العرفي: جلسة الغد ستكون لمناقشة مذكرة التفاهم والاتفاقية مع #تركيا التي وقعها “عبد الحميد #الدبيبة” وهي من بنود جدول الأعمال.

-سيتم استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “فتحي #باشاغا” والجهات الحكومية التابعة له لمعرفة ما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية ومعرفة كيفية الحلول التي يراها لتمويل حكومته.

-سنبدأ من حيث توقفنا في الجلسة السابقة، وسيتم استدعاء كافة الهيئات والأجهزة الرقابية لكشف التجاوزات الجسيمة والفساد المستشري في حكومة الدبيبة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-17 23:51:42

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