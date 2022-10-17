#النيابة_العامة تأمر بحبس مسؤولي وكالة #مصرف_الجمهورية_المستقبل؛ لارتكابهم جرائم الاستيلاء على #المال_العام ؛ والحصول على نفع غير مشروع ، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام ، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .
#ليبيا_24
2022-10-18 00:37:19
1666053439
#النيابة_العامة تأمر بحبس مسؤولي وكالة #مصرف_الجمهورية_المستقبل؛ لارتكابهم جرائم الاستيلاء على #المال_العام ؛ والحصول على نفع غير مشروع ، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام ، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .
#ليبيا_24
2022-10-18 00:37:19
1666053439
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