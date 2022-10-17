#النيابة_العامة تأمر بحبس مسؤولي وكالة #مصرف_الجمهورية_المستقبل؛ لارتكابهم جرائم الاستيلاء على ‎#المال_العام ؛ والحصول على نفع غير مشروع ، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام ، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .

#ليبيا_24