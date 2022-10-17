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#النيابة_العامة تأمر بحبس مسؤولي وكالة #مصرف_الجمهورية_المستقبل؛ لارتكابهم جرائم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

#النيابة_العامة تأمر بحبس مسؤولي وكالة #مصرف_الجمهورية_المستقبل؛ لارتكابهم جرائم الاستيلاء على ‎#المال_العام ؛ والحصول على نفع غير مشروع ، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام ، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .

#ليبيا_24

2022-10-18 00:37:19

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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