مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا #ليف: كنا واضحين مع #الد

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا #ليف: كنا واضحين مع #الدبيبة في أننا لن نعتبر حكومته شرعية إلى أجل غير مُسمى
– هناك خلاف في موقف #مصر من الدبيبة المدعوم من #تركيا و #الإمارات.
– هناك قواسم مشتركة حول الأهداف الاستراتيجية في #ليبيا.
– نختلف مع موقف مصر بشأن الدبيبة لكننا لا نعتقد أن هذا هو العامل الحاسم في النهاية.
– الأمر الأهم هو إتاحة الفرصة لثلاثة ملايين ناخب للتصويت من أجل حكومة موحدة لأول مرة منذ عقد من الزمن.
– سوف نجد طريقة للاستفادة من وجهات نظرنا المختلفة.
– أخبرتُ المسؤولين المصريين بضرورة تحالف أكبر عدد من الدول صاحبة المصلحة في ليبيا حتى يتمكن باتيلي من القيام بعمله.
– يجب أن يتمكن باتيلي من القيام بعمله دون تدخل من الليبيين ممن يجلبون داعمين أجانب أو من الحكومات الأجنبية.
– بعض الحكومات الأجنبية تتدخل في ليبيا من أجل أجندة لا تتماشى مع ما يحاول باتيلي تحقيقه.
– على الدبيبة المُشاركة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة. #السبق (لقاء صحفي)
2022-10-18 00:19:32
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