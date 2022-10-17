مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا #ليف: كنا واضحين مع #الد

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا #ليف: كنا واضحين مع #الدبيبة في أننا لن نعتبر حكومته شرعية إلى أجل غير مُسمى

– هناك خلاف في موقف #مصر من الدبيبة المدعوم من #تركيا و #الإمارات.

– هناك قواسم مشتركة حول الأهداف الاستراتيجية في #ليبيا.

– نختلف مع موقف مصر بشأن الدبيبة لكننا لا نعتقد أن هذا هو العامل الحاسم في النهاية.

– الأمر الأهم هو إتاحة الفرصة لثلاثة ملايين ناخب للتصويت من أجل حكومة موحدة لأول مرة منذ عقد من الزمن.

– سوف نجد طريقة للاستفادة من وجهات نظرنا المختلفة.

– أخبرتُ المسؤولين المصريين بضرورة تحالف أكبر عدد من الدول صاحبة المصلحة في ليبيا حتى يتمكن باتيلي من القيام بعمله.

– يجب أن يتمكن باتيلي من القيام بعمله دون تدخل من الليبيين ممن يجلبون داعمين أجانب أو من الحكومات الأجنبية.

– بعض الحكومات الأجنبية تتدخل في ليبيا من أجل أجندة لا تتماشى مع ما يحاول باتيلي تحقيقه.

– على الدبيبة المُشاركة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة. #السبق (لقاء صحفي)

2022-10-18 00:19:32

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