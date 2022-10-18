عضو مجلس #النواب المُقال زياد #دغيم في خطاب لعقيلة صالح: متمسك بعضويتي فلم يتم ت

عضو مجلس #النواب المُقال زياد #دغيم في خطاب لعقيلة صالح: متمسك بعضويتي فلم يتم تبليغي أو إخطاري بأي وظيفة.
– أدعوكم لسحب القرار ومعالجته وفق صحيح القانون
– أتمنى معالجة المجلس للخلل والاضطراب بدلاً من فتح مرحلة جديدة من الصراع.
– النائب #عقيلة ترشح لمنصب رئيس المجلس #الرئاسي دون تقديم استقالته أو إسقاط عضويته.
– عقيلة اتخذ قرار فصلي دون عرضه بجلسة النواب.
– الزميل عقيلة يتخذ من أحكام الإعلان الدستوري تفويضًا مطلقًا له ليمارس الإقصاء وتصفية الحسابات.
– إسقاط عضويتي بحجة تولي منصب تنفيذي ادعاء غير صحيح ومرسل ومعيب.
– السلطة التشريعية تستسقي في معلوماتها وقراراتها من الإعلام الشعبي المجهول. #السبق
2022-10-18 01:50:27
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