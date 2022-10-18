المتحدث السابق باسم #المجلس_الرئاسي محمد #السلاك: – ملف #عودة_المهجرين شائك وا

#المتحدث السابق باسم #المجلس_الرئاسي محمد #السلاك:

– ملف #عودة_المهجرين شائك وازداد تعقيدا مع تعدد #الصراعات على مدار العقد الماضي.

– الملف شمل شرائح أوسع في مناطق متفرقة على مدار السنوات الماضية.

– إمكانية عودة المهجرين ترتبط بشكل طردي مع استقرار #الوضع_الأمني و#سيادة_القانون، وضبط #السلاح المنفلت، وعودة #الدولة لاحتكار القوة عبر أجهزتها الأمنية النظامية في كل ربوع البلاد.

– عودة المهجرين إلى ديارهم واندماجهم في مجتمعهم يتم من خلال تفعيل حقيقي لـ #المصالحة_الوطنية عبر معايير دقيقة ومنظمة، وواضحة وليست عشوائية وفوضوية ومبهمة كما هو الحال الان.

#ليبيا_24

2022-10-18 11:08:40

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