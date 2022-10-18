مصادر برلمانية: – أعضاء #مجلس_النواب و #مجلس_الدولة في #المنطقة_الشرقية يناقشو

#مصادر برلمانية:

– أعضاء #مجلس_النواب و #مجلس_الدولة في #المنطقة_الشرقية يناقشون ملف “#عودة_المهجرين” خلال لقاء مرتقب بعد أيام في #بنغازي.

– طرح الملف من جديد جاء ضمن التشاور بين أعضاء المجلس خلال الاجتماع الأخير حول ملف #المصالحة_الوطنية كمسار أفضل للخروج من المأزق الراهن.

– الرؤية العامة بين النواب تشير لضرورة عودة المهجرين إلى مناطقهم عبر المصالحة الوطنية، لكن العديد من العراقيل تقف أمام هذا المسار منها #النزاع_المسلح الواقع بين مكونات

عدة في #ليبيا وميليشيات مناطقية.

– من المقرر أن يناقش الملف مع #المبعوث_الأممي عبد الله #باتيلي.

#ليبيا_24

2022-10-18 12:00:02

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