مجلة #أتلايار الإسبانية:

– هناك صلة بين محاولة #تركيا تعزيز موقعها لكسب النفوذ بالأراضي الليبية مع مشروع خط #أنابيب_الغاز الجديد عبر #الصحراء_الكبرى.

– #أردوغان يستغل الأزمات في المنطقة لصالحه، ويتباهى بمهمته كوسيط بين #روسيا و#أوكرانيا ويدفع بـ #ليبيا كخيار لاستضافة خط أنابيب الغاز الجديد العابر للصحراء.

– #تركيا تهتم ببلدين يمكن أن تمارس معهما نفوذاً كبيراً، و #سوريا واحدة من هذه الدول.

– #أنقرة تراقب الموقف المحيط بإنشاء خط أنابيب غاز جديد عبر الصحراء، بالنظر إلى مكاسبه المالية، فضلاً عن إمكانية اكتساب الكثير من النفوذ في منطقة استراتيجية شديدة النضج.

– #تركيا وضعت أنظارها على #ليبيا باعتبارها البلد المضيف لخط أنابيب الغاز القادم من #نيجيريا، وبالتالي تريد الحصول على مشروع بقيمة 13 مليار يورو.

– على الرغم من أن #المشروع_الجزائري نفسه يتمتع بميزة، إلا أن #ليبيا في موقع جغرافي أفضل لتطوير خط أنابيب الغاز، الذي يجب أن يمر فقط عبر #تشاد.

– التكاليف ومواعيد تسليم المشروع تجعل ليبيا أحد المرشحين لاستضافة خط أنابيب الغاز، لكن لا ينبغي رفض الاقتراحين #الجزائري و #المغربي سريعًا.

– ما يبدو واضحًا هو أن #ليبيا ليست وحدها في هذا العرض، حيث تضغط تركيا، التي وقعت مؤخرًا #اتفاقية_طاقة مثيرة للجدل، من أجل شريكها لتولي المشروع.

– أردوغان لعب بأوراقه على رقعة الشطرنج الدولية؛ الأمر الذي يسمح له- كونه في حالة اضطراب-، بالاستفادة من حالات عدم الاستقرار للحصول على مزايا كبيرة لبلده.

#ليبيا_24

2022-10-18 14:17:07

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