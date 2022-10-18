إدارة ميناء بنغازي البحري تعلن تركيب منظومة تعارف للسفن AiS حيث تعطي هذه المنظوم

إدارة ميناء بنغازي البحري تعلن تركيب منظومة تعارف للسفن AiS حيث تعطي هذه المنظومة جميع المعلومات عن السفن والكشف عن المسافة بمنطقة المخطاف والتي تصل إلى 36 ميل بحري مع العلم بأن المنظومة القديمة تعمل على مسافة 10 أميال فقط.

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