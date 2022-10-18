أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا مِخائيل اونماخت، خلال لقاء جمعه، اليوم الثلاثاء، بوزي

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا مِخائيل اونماخت، خلال لقاء جمعه، اليوم الثلاثاء، بوزير الاقتصاد محمد الحويج، رغبة بلاده في دعم ليبيا سياسياً واقتصادياً من خلال المبعوث الأممي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وخاصة في تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى بما يساهم في تنمية دولة ليبيا، من جانبه دعا الوزير إلى ضرورة استئناف عمل سفارة ألمانيا من مقرها بليبيا وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة للمواطنين.

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