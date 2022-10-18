سفير #سوريا لدى #روسيا، بشار #الجعفري: – لو لم تكن #سوريا دولة مهمة لما شاركت 1

سفير #سوريا لدى #روسيا، بشار #الجعفري:

– لو لم تكن #سوريا دولة مهمة لما شاركت 101 دولة، من أصل 193 دولة في العالم، في تصدير #الإرهاب إليها.

– كنت أبدأ حديثي في #مجلس_الأمن بـ #فلسطين و #العراق و #ليبيا ثم #سوريا، وكان #الغرب يمتعض من ذلك لأنه لا يريد تذكيره بملفات المنطقة وبجرائمه فيها.

– #الغرب صرف تريليونات الدولارات لتدمير سوريا واخترعوا تنظيم “د.اعش” الإرهابي.

– مندوب #فرنسا في مجلس الأمن يطلق على تنظيم #داعش “تنظيم دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام” لأنه لا يريد أن يعترف بأنه #تنظيم_إرهابي رغم أنه مقتنع بذلك.

– لو كان الغرب جادا في #مكافحة_الإرهاب لقضوا عليه في ساعات.

#ليبيا_24

2022-10-18 20:15:03

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