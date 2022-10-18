بالصور.. #الدبيبة منتهي الصلاحية يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، الذي يضم في عضويته محافظ مصرف #ليبيا المركزي، ووزراء النفط والتخطيط والمالية والاقتصاد، ورؤساء مؤسسة النفط وشركة الكهرباء وديوان المحاسبة وجهاز الطاقات المتجددة.

– الاجتماع ناقش ملفات تخص عددا من الشركات النفطية، ومقترح الميزانية الاستثنائية لشركة #الكهرباء الذي قرّر المجلس تأجيل النظر فيه إلى الاجتماعات المقبلة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات لمعالجة الملفات التي تخص قطاع الطاقة، وتوفير الحلول لها. #السبق









2022-10-18 19:45:15

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