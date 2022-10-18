المتحدث الرسمي باسم مجلس #النواب عبدالله #بليحق: جلسة المجلس اليوم التي عقدت برئ

المتحدث الرسمي باسم مجلس #النواب عبدالله #بليحق: جلسة المجلس اليوم التي عقدت برئاسة #عقيلة_صالح وبحضور نائبه الأول فوزي #النويري، خصصت لمناقشة قانون المرتبات الموحد.

– رئيس المجلس أكد أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة، وتدني المرتبات لعدد كبير من العاملين.

– المجلس أكد خلال جلسته على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 دينار، يشمل كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع #قانون_المرتبات_الموحد.

– أقر المجلس إحالة مشروع قانون المرتبات بالملاحظات إلى اللجنتين التشريعية والمالية بالمجلس لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر.

– شرع المجلس في مناقشة مشروع جهاز الأمن الداخلي، وستستكمل المناقشات بشأنه في جلسة غدٍ الأربعاء. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-18 20:45:31

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