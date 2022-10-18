صور من الاستعراض العسكري للقوات المسلحة بالقيادة العامة يوم أمس في #سبها بمشاركة وحدات رمزية من مختلف الكتائب و القطاعات والأركانات و المناطق العسكرية . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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