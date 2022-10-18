عضو مجلس النواب، عبدالسلام #نصية: – لابد من إعادة هيكلة #الجهاز_الإداري في الدو

عضو مجلس النواب، عبدالسلام #نصية:

– لابد من إعادة هيكلة #الجهاز_الإداري في الدولة، حتى يمكن تطبيق #قانون_المرتبات_الموحد.

– لا يعقل أن يكون لدينا 600 #وحدة_إدارية مستقلة، يجب دمج بعض الإدارات.

_ يجب بقاء #الدعم وتحويله إلى #دعم_نقدي لمنخفضي الدخل، وليس على شكل السلع الحالي.

– الحاجة إلى قانون الرواتب الموحد تكمن في تضخم فاتورة #المرتبات، التي أصبحت كارثة اقتصادية كبيرة جدا.

ما يعادل 65% من إيرادات #النفط تذهب لبند المرتبات فقط.

– عدد #الموظفين في الدولة وصل إلى نحو مليوني و400 ألف موظف من سبعة ملايين #مواطن في آخر إحصائية،

– هناك مشكلة في #القوة_الشرائية للدينار، إذ كان في السابق (راتب) 400 دينار يعادل 300 دولار، أما الآن عند وضع 1000 دينار حد أدنى للأجور فنحن هنا نتحدث على 200 دولار”.

#ليبيا_24

2022-10-18 22:00:02

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