عضو #المؤتمر_العام السابق عبد المنعم #اليسير : – العلاقة ما بين #الدبيبة و #الإ

عضو #المؤتمر_العام السابق عبد المنعم #اليسير :
– العلاقة ما بين #الدبيبة و #الإرهاب موجودة من 2011
– #تركيا الآن المستعمرة ل #المنطقةاالغربية، وعلاقة تركيا بالإرهاب أنها هي من سهلت تحرك #الجماعات الإرهابية لسوريا من 2011.
– المتطرفون اليوم موجودون في #مصراته، ويتم دعمهم وجاهزون ويخططون ويحاولون أن يقنعوا #أردوغان أنهم جاهزون للهجوم على #الموانئ_النفطية.
– هناك معلومات تقول إن أردوغان و #المخابرات_التركية تمنعه من التدخل الآن لما بعد انتخاباته في 2023، وبعدها يجهزها للهجوم.
– #أردوغان تمكن من السيطرة على #تركيا بأموال جمعها عن طريق شراكته مع #الدبيبة وكثير من الشركات التي تهرب الأموال أنشأت من جماعة الدبيبة في الفترة التي كانوا مسؤولين في #جهاز_تطوير_المرافق_الإدارية.
– المصدر الآخر لأردوغان #الحديد و #الأسمنت وبيعهما ل #إسرائيل.
– #حكومة_الدبيبة تعمل على السيطرة الكاملة على الدولة الليبية لجماعة #الإخوان_المسلمين، ودعم تركيا.
– الاتفاقية التي وقعت الآن مع حكومة الدبيبة لا تتعلق ب #المياه_الإقليمية، بل ترهن #النفط و #الغاز لتركيا بالكامل، وهذه مخالفة لجميع القوانين.
الدبيبة الآن أصدر قرار لإعادة تشكيل #المجلس_الأعلى_للطاقة ووضع نفسه عليه لتنفيذ مخطط تركي إرهابي للسيطرة على #الموانئ_النفطية الليبية.
#ليبيا_24
2022-10-18 22:21:55
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