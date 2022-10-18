السفير التركي إلى #ليبيا كنعان #يلماز: ليس هناك خلاف على شرعية حكومة الوحدة الوط

السفير التركي إلى #ليبيا كنعان #يلماز: ليس هناك خلاف على شرعية حكومة الوحدة الوطنية فهي من تمثل ليبيا دوليا والأمم المتحدة لم تتخذ قرارا عكس ذلك.
– اتفاقية #أنقرة و #طرابلس لا تمس حقوق أي طرف في المتوسط ولا يحق لدولة ثالثة أن تعلق عليها وندعو لاحترام سيادة ليبيا.
– عقدت لقاءات بين الخارجيتين التركية والمصرية لـ”تطبيع العلاقات” وندعو لعدم جعل ليبيا أرضا للمنافسة أو الصراع.
– زرت #عقيلة_صالح في القبة واستضفناه في أنقرة وأنا مؤمن بأن مذكرة التفاهم ستقوي علاقاتنا مع شرق ليبيا ولن تعيق تطورها. #السبق (تصريحات تلفزيونية)
2022-10-18 22:41:09
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