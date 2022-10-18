السفير التركي إلى #ليبيا كنعان #يلماز: ليس هناك خلاف على شرعية حكومة الوحدة الوط

السفير التركي إلى #ليبيا كنعان #يلماز: ليس هناك خلاف على شرعية حكومة الوحدة الوطنية فهي من تمثل ليبيا دوليا والأمم المتحدة لم تتخذ قرارا عكس ذلك.

– اتفاقية #أنقرة و #طرابلس لا تمس حقوق أي طرف في المتوسط ولا يحق لدولة ثالثة أن تعلق عليها وندعو لاحترام سيادة ليبيا.

– عقدت لقاءات بين الخارجيتين التركية والمصرية لـ”تطبيع العلاقات” وندعو لعدم جعل ليبيا أرضا للمنافسة أو الصراع.

– زرت #عقيلة_صالح في القبة واستضفناه في أنقرة وأنا مؤمن بأن مذكرة التفاهم ستقوي علاقاتنا مع شرق ليبيا ولن تعيق تطورها. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-10-18 22:41:09

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