انفوجرافيك #المرصد | باستثناء #ليبيا و #لبنان و #الصومال .. تضامن عربي واسع مع #السعودية بما فيه الدول المنتجة للنفط بعد تصاعد التوترات بين #واشنطن و #الرياض إثر قرار الأخيرة بخفض انتاج النفط لمصلحتها و مصلحة الدول المنتجة و ضبط الاسعار الامر الذي اعتبرته إدارة بايدن انحيازًا لـ #موسكو . #المرصد