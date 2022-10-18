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انفوجرافيك #المرصد | باستثناء #ليبيا و #لبنان و #الصومال .. تضامن عربي واسع مع #

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

انفوجرافيك #المرصد | باستثناء #ليبيا و #لبنان و #الصومال .. تضامن عربي واسع مع #السعودية بما فيه الدول المنتجة للنفط بعد تصاعد التوترات بين #واشنطن و #الرياض إثر قرار الأخيرة بخفض انتاج النفط لمصلحتها و مصلحة الدول المنتجة و ضبط الاسعار الامر الذي اعتبرته إدارة بايدن انحيازًا لـ #موسكو . #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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