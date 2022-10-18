انفوجرافيك #المرصد | باستثناء #ليبيا و #لبنان و #الصومال .. تضامن عربي واسع مع #السعودية بما فيه الدول المنتجة للنفط بعد تصاعد التوترات بين #واشنطن و #الرياض إثر قرار الأخيرة بخفض انتاج النفط لمصلحتها و مصلحة الدول المنتجة و ضبط الاسعار الامر الذي اعتبرته إدارة بايدن انحيازًا لـ #موسكو . #المرصد
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ليبيا مباشر
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