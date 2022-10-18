عضو #ملتقى_الحوار_السياسي أحمد #الشركسي: – #الأتراك يحاولون فرض أمر واقع، استغل

عضو #ملتقى_الحوار_السياسي أحمد #الشركسي:
– #الأتراك يحاولون فرض أمر واقع، استغلالاً وقحاً لهشاشة #الدولة_الليبية وانعدام #الشرعية.
– الأدهى والأمر يعتبرونها #شراكة، شراكة بالاملاءات والأوامر وبعث #المرتزقة وتدحيج #الوطية بالأسلحة!!
– أي شراكة هذه؟!، هذه ليست شراكة هذه #خسة و #عمالة سمح لكم بها أراذل القوم من بني جلدتنا.
– فرض الاملاءات والاتفاقات بقوة الأمر الواقع في غياب #الشرعية مرفوضة.
أنا على يقين بأنّه سواءا طال الزمن أم قصُر {لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله}.
#ليبيا_24
2022-10-18 21:43:29
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