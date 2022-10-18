سفير ليبيا الأسبق لدى #عمان و #البحرين، محمد خليفة #العكروت: حينما يستدعي #النا

سفير ليبيا الأسبق لدى #عمان و #البحرين، محمد خليفة #العكروت:

حينما يستدعي #النائب_العام رؤوساء الوزراء والوزراء ومحافظ #مصرف_ليبيا_المركزي ورئيس #ديوان_المحاسبه ورئيس #الرقابة_الادارية ، منذ 2015 إلى تاريخ اليوم ، ويسألهم لماذا لم تعطوا الموظفين حقوقهم وحجبتم مرتباتهم ، رغم قيامهم بأعمالهم والتزامهم بالعقد مع #الدولة ، سنرفع له لوحة تحمل شكر وامتنان كل العائلات والأسر والاطفال والايتام الذين لم يشتروا لباساً في العيد ولم يذوقوا اكلا مشبعاً ولم يفرحوا في وطنهم .

#ليبيا_24

2022-10-19 00:24:45

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