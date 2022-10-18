بالصور|| المجتمعون للتحضير لمهرجان #إنقاذ_وطن وتحديد المصير بمدينة #البيضاء يهدد

بالصور|| المجتمعون للتحضير لمهرجان #إنقاذ_وطن وتحديد المصير بمدينة #البيضاء يهددون بإقفال #النفط وإعلان انفصال #برقة.

.. ومصادر: الاجتماع ضم عددا من شيوخ القبائل والنشطاء وأعيان الجبل الأخضر للتحضير لمهرجان إنقاذ وطن وتحديد المصير، واتفاقهم على عدم صلاحية المؤسسات السياسية القائمة والدعوة إلى استبدالها بانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

– اللقاء الذي عُقد في منتجع #علي_التريكي المقرب من #حفتر، تم فيه التأكيد على ضرورة وضع مدة زمنية لتحقيق المطالب وعدم تركها دون سقف زمني، ووضع حد لفساد المؤسسات السياسية والمالية.

– كما تم التأكيد على أنه في حالة عدم الاستجابة فإن الباب سيكون مفتوحًا للتصعيد بإقفال النفط أو إعلان الحكم الذاتي لإنهاء الحالة المتردية للبلاد.

– الحراك سيبدأ بمهرجان شعبي يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 أمام ساحة محكمة البيضاء بالقرب من مبني البريد في تمام الساعة الرابعة مساء. #السبق







2022-10-19 00:20:58

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