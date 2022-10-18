شباب #الزنتان في بيان :
_ #الأجسام_السياسية الجاثمة حالت دون إجراء #الانتخابات.
– نطالب #المفوضية_العليا_للانتخابات باستئناف #الانتخابات_الرئاسية_والتشريعية في أسرع وقت .
– نُطالب بإجلاء كافة #القوات_الأجنبية المتواجدة على أرض #ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا.
– تجميد كافة #الاتفاقيات التي تنص على دخول المستعمر إلى #ليبيا لنهب ثرواتها وللمساس ب #السيادة_الوطنية.
– نُحمل #المجتمع_الدولي مسؤولية كافة ما يحدث وما سيحدث على أرض #ليبيا.
– مستمرون في #التظاهر_السلمي حتى تحقيق مطالبنا.
#ليبيا_24
2022-10-19 01:33:03
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