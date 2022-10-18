شباب #الزنتان في بيان :

_ #الأجسام_السياسية الجاثمة حالت دون إجراء #الانتخابات.

– نطالب #المفوضية_العليا_للانتخابات باستئناف #الانتخابات_الرئاسية_والتشريعية في أسرع وقت .

– نُطالب بإجلاء كافة #القوات_الأجنبية المتواجدة على أرض #ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا.

– تجميد كافة #الاتفاقيات التي تنص على دخول المستعمر إلى #ليبيا لنهب ثرواتها وللمساس ب #السيادة_الوطنية.

– نُحمل #المجتمع_الدولي مسؤولية كافة ما يحدث وما سيحدث على أرض #ليبيا.

– مستمرون في #التظاهر_السلمي حتى تحقيق مطالبنا.

#ليبيا_24

2022-10-19 01:33:03

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