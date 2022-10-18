النائب_العام يأمر بحبس أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية #بنغازي وضبط شركاؤ

#النائب_العام يأمر بحبس أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية #بنغازي وضبط شركاؤه لتزويرهم بيانات مصرفية للاستيلاء على 12 مليون دينار.

النائب العام: المتهمون زوروا بيانات حسابات مصرفية إلكترونية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة وتعظم مديونية المصرف.

– المتهمون موهوا هذه الأفعال بإنجاز تحويلات مالية بلغت 12 مليون دينار إلى حسابات أشخاص انخرطوا في مشروع الجريمة بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مصدر.

– تم تجميد 11 مليون و850 ألف دينار؛ وتحديد وجهة 150 ألف دينار؛ تمكن الجناة من الاستيلاء عليها. #السبق

2022-10-19 01:02:26

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