عاجل.. مصادر صحفية: أحزاب الاتحاد الوطني، وليبيا الكرامة، وليبيا للجميع، تدعو ل

#عاجل.. مصادر صحفية: أحزاب الاتحاد الوطني، وليبيا الكرامة، وليبيا للجميع، تدعو لعقد ملتقى لمكونات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في #برقة، للمطالبة بإعلان حكومة اتحادية في #فزان وبرقة، وفقًا لدستور 1651 غير المُعدل.

ــ الملتقى سيُعقد يوم السبت القادم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة وزارة الاقتصاد بقاريونس، خلف جامعة #بنغازي.

ــ عُقد أول أمس الإثنين، بفندق التلال، بمدينة #البيضاء، الاجتماع التحضيري لمهرجان “إنقاذ وطن وتحديد المصير”.

ــ الاجتماع ضم عدد من شيوخ قبائل ونشطاء وأعيان الجبل الأخضر، وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي محمد بن علي السنوسي، وعمر المختار.

ــ المجتمعون اتفقوا على الحفاظ على المؤسسة العسكرية كضامن لوحدة الوطن وتأمينه واستقراره.

ــ تم التأكيد على ضعف وعدم صلاحية المؤسسات السياسية القائمة، والدعوة لاستبدالها بانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

ــ تم الاتفاق على تشكيل وفد من نخبة الحراك للقاء مع باقي الأقاليم والمكونات الاجتماعية في كامل أرجاء #ليبيا.

ــ في حالة عدم الاستجابة لمطالب الحراك، سيتم التصعيد واتخاذ إجراءات قد تصل لإقفال النفط، أو إعلان الحكم الذاتي.

ــ الحراك سيبدأ بمهرجان شعبي، غدًا الخميس، أمام ساحة محكمة البيضاء، بالقرب من مبنى البريد. #السبق

2022-10-19 15:06:33

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